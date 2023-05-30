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Kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu. Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yeksune isimli kadın, sabah 09.00 sıralarından evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, yaşlı kadını ormanda bularak ailesine teslim etti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yeksune isimli kadın, sabah 09.00 sıralarından evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, yaşlı kadını ormanda bularak ailesine teslim etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sakarya Geyve AFAD Güncel Haberler

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