Kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu. Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yeksune isimli kadın, sabah 09.00 sıralarından evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, yaşlı kadını ormanda bularak ailesine teslim etti.