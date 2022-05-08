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Kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırdı

Demirören Haber Ajansı - Nabi Yazıcı - Güncel
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Kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırdı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.'nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.'nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Yunis Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.'nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.'nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.'ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.

Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.'ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.'nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.'nin iş yerinin camlarını kırdı. Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken, çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.'nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

Körfez, Güncel, Haberler

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