KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Demirci'nin evinde soba borusunun bağlantı yerindeki kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evinin yanışını 'ev yanıyor' ifadeleriyle ile cep telefonuyla görüntüleyen Demirci, "15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı" dedi.

Yusufeli'ne bağlı Serindere Mahallesi'nde Mustafa Demirci'nin yalnız kaldığı tek katlı evde gece saatlerinde soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken, son anda dışarı atan Mustafa Demirci'nin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangın anlarını, Mustafa Demirci'nin, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, evden alevler çıktığı, Demirci'nin de 'ev yanıyor' dediği duyuluyor.

'KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM'

Yangında alevler arasından evi son anda terk ettiği anları anlatan Demirci, "Sobayı yaktım, kanepede uzanmıştım, uyudum. Gece bir baktım ev yanıyor. 15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı. Giyecek bir şeyim kalmadı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel