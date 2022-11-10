Kendini Çin Seddi'nin Korunmasına Adayan Çiftçi

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an kentine bağlı Majingzi köyünde yaşayan bir çiftçi olan Zhang Lihua, 12 yıldır kendisini Çin Seddi'nin korunmasına adadı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an kentine bağlı Majingzi köyünde yaşayan bir çiftçi olan Zhang Lihua, 12 yıldır kendisini Çin Seddi'nin korunmasına adadı.

Köy, Ming Hanedanlığı (1368-1644) sırasında inşa edilen Çin Seddi'nin bir bölümünün güvenli kanatları altında yer alıyor.

Zhang, 2010 yılında, Çin Seddi'nin 3 km uzunluğundaki bir bölümünü devriye gezmek ve korumaktan sorumlu bir korucu oldu.

O zamandan beri her iki ila üç günde bir Çin Seddi'nde devriye geziyor, çöpleri ve yabani otları temizliyor, tuğlaları kontrol ediyor ve turistlerle çobanlara Çin Seddi'ni korumaları gerektiğini hatırlatıyor.

Xinhua haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)