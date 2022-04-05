Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisi telefonla arayıp yardım isteyen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisi telefonla arayıp yardım isteyen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri telefonla arayıp "kendini bıçakla yaraladığı ve yardım istediği" ihbarı üzerine İzzet Arseven Kent Ormanı'na hareket etti.

Ağaçlık alanda bir süre arama yapan polis ekipleri kendini göğsünden bıçakla yaralayan kişiye ulaştı.

Yaralı sedyeyle bulunduğu yerden alınıp sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı

Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı

Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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