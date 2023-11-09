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Kendini avukat olarak tanıtan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.