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Kendiliğinden Hareket Eden İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kendiliğinden Hareket Eden İşçi Servisi Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden işçi servisi otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden işçi servisi otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1682'nci Cadde, Keloğlan Parkı'nda meydana geldi. Melihşah Öz, 06 C 6906 plakalı işçi servisi otobüsünü park etti. Otobüs, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek, cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı'nda durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan o anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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