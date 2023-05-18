Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

Kendilerini polis olarak tanıtıp tırnakçılık yöntemiyle bin dolar çaldılar

12 olayın faili olan 3 tırnakçı yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

Avcılar'da 30 Nisan günü Mohammed Z.isimli şahsın yanına beyaz araç ile gelen 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra Mohammed Z.'nin tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını alıp kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saeıd R. Farhad K, Hosseın R., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan işlemleri sırada şüphelilerin benzer şekilde gerçekleşen 12 olayın failleri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesince "Örgütlü Suç" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.