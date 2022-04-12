Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Namık U. (80), telefonla kendisini arayıp "polis" olarak tanıtan ve evine gelen kişilere 271 bin lira değerindeki altınlarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, İbrahim Ç, Özkan Ö. ve Ahmet Ç'yi gözaltına aldı.

Merzifon'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen zanlılara ait araçta yapılan aramada ise 374 çeyrek altın ve cep telefonları ele geçirildi.

Namık U'ya altınlarının teslim edildiği öğrenildi.