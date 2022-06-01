KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILARKENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILAR - Haberler

ERZİNCAN'da bir işletme sahibine kendilerini polis olarak tanıtıp araca bindirdikten sonra "Senin yüz kızartıcı suçun var biz emniyetteniz bunun cezası 30 bin TL" diyerek 14 bin lirasını aldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi'ndeki biriketçiler sitesinde meydana geldi. Akraba oldukları belirlenen S.Ç. ve S.Ç., biriketçiler sitesindeki S.Ş.'ye ait işyerine gitti. S.Ş.'yi başka bir yerde malzeme ölçümü yapmak üzere otomobile alan şüpheliler, kendilerinin polis olduklarını bildirdi. S.Ş.'ye "Senin yüz kızartıcı suçun var, biz emniyetteniz bunun cezası 30 bin TL" diyen 2 kişi 14 bin 400 lirasını alarak bölgeden ayrıldı.

Dolandırıldığını anlayan S.Ş., durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucu 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel