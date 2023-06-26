Bursa'da kendilerine jandarma süsü veren dolandırıcılar, 'Adınız hırsızlığa karıştı' deyip korkuttukları ailenin ev alabilmek için yıllardır biriktirdiği 400 bin liralık altınlarını çaldılar.

Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar

BURSA Bursa'da kendilerine jandarma süsü veren dolandırıcılar, "Adınız hırsızlığa karıştı" deyip korkuttukları ailenin ev alabilmek için yıllardır biriktirdiği 400 bin liralık altınlarını çaldılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Aydın Öztürk (40), yakın bir dostunun cenazesine katılmak için evden ayrıldı. Bu esnada kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı; 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki altınları bozdurup parasını hesaba yatırın ve hemen adliyeye gidin' dedi. Telefondaki kişiye inanan Öztürk adliyenin yolunu tutarken, eşi Münnever Öztürk'e ulaşan dolandırıcılar bu kez de aynı bahaneyle evdeki altınları alıp gelmesini istedi. Durumdan şüphelenmeyen mağdur kadın; çantasına koyduğu 400 bin lira değerindeki 33 Cumhuriyet altınını sokak arasında buluştuğu dolandırıcılara teslim etti. Adliyede bir süre bekleyen Aydın Öztürk: jandarmadan böyle bir talep olmayacağını öğrenince durumu eşiyle paylaştı. Birbirinden habersiz karı-koca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Polis ekiplerince başlatılan tahkikat devam ederken, mağdur çiftin tek isteği ev için biriktirdikleri altınlarına kavuşmak.