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Son dakika haber | Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, bir evden 4 bilezik, 2 bin euro ve bin dolar nakit para çaldıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, bir evden 4 bilezik, 2 bin euro ve bin dolar nakit para çaldıktan sonra polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, M.B. ve K.K. isimli şahıslar Cemaller köyünde ikamet eden N.B.'nin evine giderek kendilerini jandarma olarak tanıttı. N.B. kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerin talebi üzerine evde bulunan 4 burma bilezik, 2 bin euro ve bin doları teslim etti. Şüphelilerin geldikleri araçla köyden ayrılması üzerine durumdan şüphelenen N.B. jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri N.B.'nin ifadesi doğrultusunda kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerine de bilgi verdi. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği M.B. ve K.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Vedat Kılıç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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