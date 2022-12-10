KENDİLERİNİ 'JANDARMA' OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA JASAT'TAN 'TOKAT' OPERASYONU

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Meliha Kurbay'ı kandırarak 55 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 2'si kadın 6 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) Burdur ve Denizli'de düzenlediği 'Tokat' operasyonuyla yakalandı.

Olay, 15 gün önce kırsal Bahadınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Meliha Kurbay'ın evine gelen Adem Akkaçeli (47), Zekeriya Alkış (43), Atanur Cerit (27), Ahmet Demir (39), B.E. (21) ve S.A. (23), kendilerini jandarma olarak tanıttı. 6 kişi Kurbay'a hırsızlık yaşandığını, çalınan paraların onun evinde olduğu yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Kurbay'ın, kendisine ait 50 bin lira parasının olduğunu söylemesi üzerine şüpheliler paraları alıp, fotoğrafını çekeceklerini, daha sonra geri getireceklerini söyledi. Şüpheli şahıslar evdeyken PTT görevlisi Kurbay'ın dul aylık maaşını getirdi. Şüpheliler Kurbay'ın 1535 lira parasını da alıp, çay demlemesini isteyerek; paraları inceleyip geleceklerini, çayı da döndükten sonra içeceklerini söyleyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra şüphelilerin geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Kurbay, jandarmayı arayıp, yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Soruşturma kapsamında Jasat, 15 gün boyunca 146 farklı kameranın 236 saat süren görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler JASAT ekiplerinin düzenlediği 'Tokat' adını verdikleri operasyonla Burdur ve Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bir yıl önce de Uşak'n Eşme ilçesinde bir kişiyi aynı yöntemle 60 bin TL dolandırdıkları belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Zekeriya Alkış, Adem Akkeçeli, Ahmet Demir ve Atanur Cerit tutuklandı. S.A. ile B.N. ise tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kendisini dolandıran kişilerin yakalandığını jandarmadan öğrenen Meliha Kurbay, teşekkür edip, "Beni arayıp, hırsızlık yapıldığını söylediler. Sonra gelip kapıyı açtılar, arkamdan geldi. Postacı gelince saklandı. Postacıdan pencerenin önüne bırakmasını istediğim dul aylığımı bile aldılar. Bana, 'Sakın dışarı çıkma' dediler. Korkudan çıkamadım. Köyün dışında paranın fotokopisini çekecekler, 'Çay koy' dedi. Çayları yaptım ama ne gelen oldu ne de giden. 12 yıllık birikimimi aldılar" dedi.İki şüphelinin başka bir dolandırıcılık olayından aldıkları yabancı paraları döviz bürosunda bozdururken güvenlik kamerasına yakalandığı da ortaya çıktı. (DHA)