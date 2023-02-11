Kendilerini depremzede gibi gösterip yardım toplayan 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı Güncel Haberler Depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendilerini depremzede olarak tanıtıp, dağıtılan yardım malzemelerini topladıkları öne sürülen 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı. Depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendilerini depremzede olarak tanıtıp, dağıtılan yardım malzemelerini topladıkları öne sürülen 2 şüpheli Sivas'ta tutuklandı. Gürün Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Elbistan'da kendilerini depremzede gibi göstererek, dağıtılan yardım malzemelerini toplayıp bir araca yükledikten sonra Gürün'e geldikleri iddia edilen M.K. ve M.K.İ, polis ekiplerince yakalandı. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Gürün Sivas Güncel Haberler

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