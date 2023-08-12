Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiden 100 bin TL dolandıran C.Yve A.S.D isimli şahıslar Siber Suçlar Biriminin teknik takibi sonucunda yakalanarak Zonguldak Adliyesine getirildi.

Kendilerini bankacı olarak tanıttılar, 100 bin TL dolandırdılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiden 100 bin TL dolandıran C.Yve A.S.D isimli şahıslar Siber Suçlar Biriminin teknik takibi sonucunda yakalanarak Zonguldak Adliyesine getirildi.

Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtan C.Yve A.S.D isimli şahıslar bir kişiden 100 bin TL dolandırdı. Dolandırılan şahsın şikayeti sonrasında polis ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlar Biriminin uzun süren takibi sonucunda C.Yve A.S.D isimli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından C.Yve A.S.D isimli şahıslar bugün Zonguldak Adliyesine getirildi.