KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK DOLANDIRICILIK YAPAN 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özden ATİK / KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, icra borcu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK /

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, icra borcu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Polis tarafından tapılan araştırmada örgüt yönetici ve üyelerinin tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı verildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarından yürütülen soruşturmada bugün 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheliden 23'ü yakalandı. Diğerlerinin yakalama çalışması devam ediyor.