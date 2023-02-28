KENDİLERİNİ AVUKAT OLARAK TANITARAK DOLANDIRICILIK YAPAN 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Özden ATİK / KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, icra borcu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Özden ATİK /
KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, icra borcu olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüphelinin örgütlü şekilde kendilerini avukat ya da avukatlık bürolarında çalışan olarak gösterip, icra borcunun olduğu ve ödeme yapmamaları halinde icra takibi başlatılacağını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin açık hat ve baroya kayıtlı gerçek avukat isim ve sicillerini kullandıkları anlaşıldı. Ayrıca dolandırdıkları kişilerle hiç yüz yüze gelmeden, sadece telefon üzerinden, para akışını da bankalar üzerinden yaparak eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Polis tarafından tapılan araştırmada örgüt yönetici ve üyelerinin tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı verildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarından yürütülen soruşturmada bugün 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheliden 23'ü yakalandı. Diğerlerinin yakalama çalışması devam ediyor.