Kendilerine Siyaset Yapıyorsunuz Diyenlere Depremzedelerden Tepki: "Ne Siyaseti, Çocuklarımız Enkaz Altında"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde kendilerine "siyaset yapıyorsunuz" diyenlere tepki gösteren depremzede, "Ne siyaseti? Biz siyaset derdinde miyiz? Şu an üç genç daha enkazın altında. Belki bize sesleniyorlardır, biz duymuyoruzdur. Öbür tarafta iş görüyorlar. Bu tarafta iş görmüyorlar. Hala bize siyaset yapıyorsunuz diyorlar" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde kendilerine "siyaset yapıyorsunuz" diyenlere tepki gösteren depremzede, "Ne siyaseti? Biz siyaset derdinde miyiz? Şu an üç genç daha enkazın altında. Belki bize sesleniyorlardır, biz duymuyoruzdur. Öbür tarafta iş görüyorlar. Bu tarafta iş görmüyorlar. Hala bize siyaset yapıyorsunuz diyorlar" dedi.

Hatay'da yaşanan felaket sonrası bugün Antakya'ya gelen Ümit Özdağ ve ekibinin Atatürk Bulvarı üzerinde AFAD yardım noktasının bulunduğu alana geldi. Özdağ'ın yanına giden depremzedeler, AFAD ekiplerinin çalışmalarının yetersiz olduğunu söylerken, başka bir yurttaş da "siyaset yapıyorsunuz" diyerek depremzedelere tepki gösterdi. Yaşanan tartışmayı ANKA Haber Ajansı'na anlatan depremzede, depremin pazartesi günü saat sabah 4'te yaşandığını ancak ekiplerin ertesi gün 7'de ancak geldiğini söyledi. Gelen ekiplerin yeğeninin bulunduğu enkaza gittiğini ama güç uygularlarsa binanın çökeceğini söyleyerek enkaza müdahale etmediklerini dile getirdi.

"BENİM 28 YAŞINDAKİ YEĞENİM İHMALDEN ÖLDÜ"

Binanın hala orada durduğunu söyleyen depremzede, "Güç uygularsak bina çöker dediler. Orada da güç uyguladılar. AFAD oraya geçtiği zaman orada da güç uygulandı. Orada da her şey yapıldı ama yani güçten dolayı bina yıkılacaksa o zaman gönüllü AFAD'lar oraya geçtiği zaman neden bina yıkılmadı, neden yeğenimi kurtarmadılar? İhmalden benim 28 yaşındaki yeğenim öldü" dedi.

"ENKAZ ALTINDAN BELKİ BİZE SESLENİYORLARDIR"

Kendilerine "siyaset yapıyorsunuz" diyenlere tepki gösteren depremzede şunları söyledi:

"Ne siyaseti? Biz siyaset derdinde miyiz? Şu an üç genç daha enkazın altında. Belki bize sesleniyorlardır, biz duymuyoruzdur. Öbür tarafta iş görüyorlar, bu tarafta iş görmüyorlar. Hala bize siyaset yapıyorsunuz diyorlar. 'Hatay'da hiçbir şey yok, ölü yokmuş' diyorlar. Gelsinler görsünler. Gerçekten yok mu?"

Kuzeninin yaşadığı tartışmayı anlatan depremzede, "Demin benim kuzenimle birbirlerine girdiler. Adam diyor ki, 'sen neyin derdindesin, siyaset mi yapıyorsun?'. Adam neyin siyasetini yapacak, çocuğu orada, çocuğu" dedi.