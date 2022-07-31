KENDİLERİNE SALDIRAN KADININ SERBEST KALMASINA SOKAK SAKİNLERİNDEN TEPKİ

19 Mayıs Mahallesi'nde dün 11.30 sıralarında yaşanan olayda, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Nergis K., evinin penceresinden sokaktan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp, çamaşır suyu dökmeye başladı. Uzun yıllardır komşularına ve sokaktan geçenlere rahatsızlık verdiği öğrenilen kadın tüm uyarılara rağmen eline geçirdiğini sokağa atmaya devam edince polise haber verildi. Polisin geldiğini gören Nergis K., eve girmemeleri için bu kez de polisin üzerine kaynar su döktü. Bir süre sonra içeri giren polis tarafından gözaltına alınan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra serbest bırakılan Nergis K. akşam saatlerinde tekrar evine döndü.

BIÇAKLA SALDIRDI İDDİASI

İMZA TOPLANDI, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan, Nergis K.'nın 2 ay önce restoranın tabelasını çekiçle kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının elinde çekiçle tabelaya yaklaşıp, vurduğu anlar görülüyor. Nergis K., tabelaya vurduktan sonra hızlıca uzaklaşıyor.