"Kendi işimi yapmalıyım" dedi, ürettiği yöresel ve coğrafi işaretli ürünler gelir kapısı oldu Kastamonu'da çalıştığı iş yerinden ayrılarak kendi işini kurmaya karar veren girişimci kadın, ürettiği yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere gelen taleplere yetişemez hale geldi.

"Kendi işimi yapmalıyım" dedi, ürettiği yöresel ve coğrafi işaretli ürünler gelir kapısı oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da çalıştığı iş yerinden ayrılarak kendi işini kurmaya karar veren girişimci kadın, ürettiği yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere gelen taleplere yetişemez hale geldi.

Kastamonu'da yaşayan 45 yaşındaki Elif Avanoğlu, çalıştığı iş yerinden ayrılarak kendi işini kurmaya karar verdi. Avanoğlu, yetiştirdiği bitkilerden yaptığı coğrafi işaretli ürünleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Ürettiği ürünlere her gün gelen taleplerin artması üzerine Kastamonu il merkezinde bulunan Münire Medresesi El Sanatları Çarşısında kendi iş yerini açan Avanoğlu, ürettiği siyez, tarhana gibi doğal ve Kastamonu'ya özgü yöresel ürünleri paketleyerek müşterilerine ulaştırıyor. Kendi markasını kuran Avanoğlu'nun ürettiği ürünler yoğun ilgi görüyor.

"Kastamonu yöresi dışında hiçbir ürünü kullanmıyorum"

Sattığı ürünlerin tamamen doğal olduğu söyleyen Avanoğlu, "Kastamonu il merkezinde, küçük bir dükkanım var. Burada Kastamonu'nun doğal ürünlerimi satıyorum. Mümkün olduğu kadar kendi ürettiğim ürünleri satıyorum. Daha önce bazı yerlerde çalıştım ama daha sonra 'kendi işimi yapmalıyım' dedim. Siyez de gündeme gelince bizde tarlalarımıza siyez ektik. Bunları doğal yöntemlerle bulgur ve un haline getirip, ilk önce evde satmaya başladım. İnternet sitesinden müşterilere ulaşmaya başlayıp, belli bir müşteri kitlesine gelince kendi iş yerim olsun istedim. Burada medresenin içinde bir dükkan nasip oldu. Hem dükkanı açınca daha çok çeşit üretmeye başladım. Kastamonu'ya özgü doğal yöntemlerle siyez, tarhana gibi ürünler yapıyorum. Tüm coğrafi tescilli ürünleri satıyorum. Kastamonu yöresi dışında hiçbir ürünü kullanmıyorum" dedi.

Avanoğlu'nun iş yerinden alışveriş yapan Şura Eyri ise, " İstanbul'dan geliyorum. Kastamonu'ya bu medreseye girdiğimde mutlaka uğradığım dükkanlardan bir tanesi burası oluyor. Beslenmeme dikkat ediyorum, bundan dolayı burasının siyez ürünlerini çok beğeniyorum, doğal ürünleri bulabiliyorum. İstanbul'da böyle organik ürünler bulmak biraz zor" diye konuştu.