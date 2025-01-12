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Kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca ile Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti

Kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca ile Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti
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Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

Ortahisar ilçesindeki Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak batması sonucu hayatını kaybedenlerin bir kısmının Trabzonlu olması nedeniyle büyüklerinden dinlediği hikayelerden etkilenerek araştırma yapmaya karar verdi.

Geminin görev amacı ve sonrasında yaşanılanlarla ilgili internet ve çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilerin ardından Japonca öğrenen Durmuş, Lise Öğrencilerine Yönelik Japonya Eğitim Programı'na başvuruda bulundu.

Bursluluk sınavını kazanan ve 5 ay süreyle Japonya'da eğitim alan Durmuş, hayalini kurduğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek dil bilgisini geliştirme imkanı da sağladı.

Yeni hedefi Japonya'da üniversite eğitimi almak

Durmuş, AA muhabirine, Japonya'da kendisini ağırlayan gönüllü ailesiyle çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Büyüklerinin anlattığı hikayelerden çok etkilendiğini dile getiren Durmuş, "Japonya'daki kazada atalarımızın şehit olduğunu öğrendim. Mezarlarını ziyaret ederek dua etmeyi hayal ettim. Kendi motivasyonumu oluşturup Japonca öğrendim. Japonya'nın açmış olduğu sınavın bursunu kazandım. Bu bursla beraber bir Japon ailenin yanında yaşadım ve bir lisede eğitim gördüm." ifadelerini kullandı.

Durmuş, tarihi olaylara merakının coğrafya öğretmeni babası Ziya Durmuş'un sayesinde daha da arttığına işaret ederek, "Japonya'da yanında kaldığım ailemin desteğiyle beraber anıt mezara bir ziyaret düzenledik. Japonya'da atalarımın isminin kayıtlı olduğunu öğrendim. Mezarlıkta duamı ettim. Oradakilere atalarıma ve arkadaşlarına yardım ettikleri için teşekkür ettim." dedi.

Japonya'da bulunmaktan ve hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Durmuş, yeni hedefinin Japonya'da üniversite eğitimi almak olduğunu kaydetti.

"Onur duyduk"

Baba Ziya Durmuş ise oğlunun Japonya'ya gitme isteğini daha önce hayal olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu süreci kendi planladı, kendi organize etti. Ankara'dan telefon geldiğinde ben bile şaşırmıştım. Tarihi açıdan dedelerinin yerlerini ziyaret etmiş olması, ülkemizde 500 civarında şehidin olduğu yeri ziyaret etmesi bizleri memnun etti. Onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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