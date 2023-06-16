Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi bilinmeyen bir sebeple oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kendi evini ateşe verdi, ekipler seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi bilinmeyen bir sebeple oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Aladağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. isimli kişi bilinmeyen bir sebeple kendi evini ateşe verdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangını söndürdü. S.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.