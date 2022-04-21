'Kendi Enerjini Kendin Üret' proje fikri yarışması başvuruları başladı

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen "Kendi Enerjini Kendin Üret" proje fikri yarışması için başvurular alınmaya başlandı.

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, akıllı enerji, sürdürebilir enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, atıklardan enerji üretimi, enerji üretimi ve depolanması, hibrit sistemleri temalarından oluşuyor.

Son başvuru tarihinin 30 Mayıs olduğu yarışmada birinci seçilen ekipteki her üyeye 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3'er bin lira ödül verilecek.

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülecek proje fikri yarışması ile bölgenin savunma sanayiine ve enerji ekipmanları üretimine teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin kazandırılması ve nitelikli istihdam hedefleniyor.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ajansın son 3 yılda sonuç odaklı programlama mantığına geçerek, bölgede belirledikleri 3 ana alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ifade etti.

Bu alanlardan birinin de bölge imalat sanayinin geliştirilmesi olduğunu kaydeden Kilci, bunu hedeflerken oluşturdukları planda firmaların kurumsallaşması, verimli üretim yapması, dijitalleşmesi, tasarıma önem vermesi ve bölge sanayisinde orta-yüksek, yüksek ürün üretiminin artırılması şeklinde özel amaçları bulunduğunu anlattı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise yarışmada güneş, rüzgar, titreşim, ısı, hareket, ses gibi enerji üretilmesini ve üretilen enerjinin şarj edilebilir pil, batarya veya depolama sistemlerinde depolanmasını içeren projelerin geliştirilmesine destek olmayı amaçladıklarını aktardı.