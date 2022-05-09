Kendi emojinizi oluşturun tüm dünya kullansın! İşte adımlar!

Daha önce mesajlaşırken hiç duygularınızı ya da durumunuzu ifade etmek için ihtiyacınız olan bir emoji bulamadığınız oldu mu? Her ne kadar birçok emoji olsa da bazen tam olarak istediğimiz ifadeyi bulamıyoruz. Ancak Unicode Consortium'un açtığı yeni başvurular ile bu durumu değiştirebilirsiniz. Emojiler konusunda yetkili, kar amacı gütmeyen bir şirket olan Unicode Consortium, kullanıcılara kendi emojilerini resmi olarak kullanma şansı sunuyor. İşte başvuru için gerekenler:

2021'de en çok kullanılan emojiler belli oldu!

Tüm dünyanın kullanabileceği emojiler oluşturun!

Telefonunuzda otomatik olarak açılmasalar bile birçok emoji hali hazırda bulunuyor. O yüzden eğer bir emoji tasarlamak istiyorsanız öncelikle mevcut emojilere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Daha önce kabul görmüş emoji fikirlerinin yanı sıra henüz işlemde olan emojileri de kontrol edebilirsiniz.

Kuruluşun sayfalarında hangi emojilerin kabul görüp görmediği rahatlıkla takip edilebiliyor. Bu sayfaları kontrol ederek Unicode Consortium'un nasıl emojiler aradığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda kabul görme ve istenmeyen faktörlere de bakarak şansınızı arttırma şansınız var.

Ayrıca, Emoji Komitesinin önceliklerine, yönergelerine, stratejilerine, raporlarına ve denetimlerine de zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda ortaya koyacağınız emojinin ne sıklıkla kullanılacağını da göz önünde bulundurmanız lazım.

Unicode Consortirum, başvurunuzu nasıl tamamlayacağınız ve göndereceğiniz de dahil olmak üzere son derece ayrıntılı gönderim talimatına sahip. Formdaki talimatları eksiksiz bir şekilde doldurmaya çalışın. Aksi takdirde başvurunuz kabul görmeyebilir.

Başvurular için son tarih 31 Temmuz 2022 olarak açıklandı. Peki siz başvuru yapmayı düşünüyor musunuz? İlginç emoji fikirlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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