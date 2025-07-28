Kenan Kıratlı Kayıp: Arama Çalışmaları Başlatıldı
Çorum İskilip'te bir çocuk babası Kenan Kıratlı'dan, aracını park ettikten sonra haber alınamıyor. Kayıp ihbarı sonrası ekipler arama çalışmalarına başladı.
ÇORUM'un İskilip ilçesinde aracı ve içerisinde cep telefonu bulunan Kenan Kıratlı'ndan (38) haber alınamıyor. Ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.
Bir çocuk babası Kenan Kıratlı, dün saat 20.00 sıralarında aracını Çukurköy yol ayrımına park etti. Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı'dan o saatten itibaren haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, Kıratlı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel