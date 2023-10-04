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Kenan Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri'nde unutulmaz bir gece yaşattı

BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen geceye "Bumaya" ile başlayan Kenan Doğulu, geçmişten günümüze müzikte iz bırakmış eserlerini seslendirdi. Özlem Kaya ve Züleyha Kuru imzalı iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu'nun yanı sıra Pelin Karahan, Ezgi Şenler-Buray, Beyza Şekerci-Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.