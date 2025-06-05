Kemikli Rampalarında Bayram Trafiği Yoğunluğu

Kemikli Rampalarında Bayram Trafiği Yoğunluğu
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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli Rampaları'nda Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. 4 günlük tatil yolculukları için memleketlerine gitmeye çalışan sürücüler, rampalarda zaman zaman yoğunlukla karşılaşsalar da trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

İstanbul'u Karadenize bağlayan Kemikli Rampalarında bayram yoğunluğu başladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği yoğun ve akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenlerin 4 günlük tatil yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında tek istikamette zaman zaman yoğunluk yaşanırken trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı trafik denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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