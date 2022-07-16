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Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü çilesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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- Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü çilesi devam ediyor Tatilcilerin dönüş yolunda kilometrelerce oluşan kuyruk dron ile görüntülendi Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda oluşan...

- Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü çilesi devam ediyor

Tatilcilerin dönüş yolunda kilometrelerce oluşan kuyruk dron ile görüntülendi

KARABÜK - Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda oluşan kilometrelerce araç kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen vatandaşların bayram dönüşü çilesi devam ediyor. Karadeniz'in İstanbul bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa Rampaları'nda bayram tatilinin bitimine 1 gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman araç sürücülerinin ilerlemekte zorlandığı yollarda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

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