Kemikleri bulunan fenomenin telefonu ve cüzdanı da kayıp

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan internet fenomeni Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğunun kesinleşmesinin ardından ağabey Mahmut Dönertaş, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi. Dönertaş, "Cüzdan, cep telefonu bunlar kayıp. Ne olduğu bilinmiyor. Her şey olabilir ama adli tıp raporu, bizim bütün şüphelerimizi ortadan kaldırdı" dedi.

Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl Ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve insan kemikleri görünce polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelip, inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kafatası ve kemikler, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kayıp başvurusu yapılan kişiler ile ilgili çalışma başlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Mahmut Dönertaş, "Savcılıkta dosya sürüyor. Bir şey olup olmadığı ilerleyen tarihlerde ortaya çıkacaktır çünkü şöyle bir şey de var; 15 Temmuz'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde görünüyor. 19 Ağustos'ta haber oluyor. Bizim şu an için ailece cinayet şüphemizi yok ancak biz de yakından takip edeceğiz" diye konuştu.