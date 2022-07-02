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Kemik yoğunluğunu kaybeden astronotlar tamamen iyileşemiyor

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Kemik yoğunluğunu kaybeden astronotlar tamamen iyileşemiyor

Astronotların uzaya gittiğinde kaybettiği kemik yoğunluğunu tamamen geri kazanamadığı bir çalışmada ortaya konuldu.

Astronotların uzaya gittiğinde kaybettiği kemik yoğunluğunu tamamen geri kazanamadığı bir çalışmada ortaya konuldu.

Guardian'ın haberine göre, bilim insanları, uzaya giden astronotların dünyaya döndükten sonra iyileşme sürecini inceleyen bir çalışma başlattı.

Çalışmada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ICC) kalan 17 astronotun el ve ayak bileklerindeki kemik yoğunluğu analiz edildi.

Araştırmacılar, 9 astronotun kemik yoğunluğunda bir yıl sonra tamamen iyileşme görülmediğini ve 10 yıllık kemik yoğunluğundan yoksun olduğunu tespit etti.

Bunun yanı sıra ICC'de 4 ila 7 ay arasında kalan astronotların iyileşme sürecinin daha yavaş olduğu belirtildi.

Eklem Sağlığı Enstitüsünün Direktörü Dr. Steven Boyd, "Uzayda ne kadar uzun süre kalırsanız, o kadar çok kemik kaybedersiniz." dedi.

Çalışmanın, gelecekte Mars'a gidilmesi planlanan misyonlar için büyük endişe uyandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırmanın ayrıntıları, Scientific Reports'ta yayımlandı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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