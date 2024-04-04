Kemik kanseriyle mücadele eden futbol aşığı

Kayseri'de genç yaşta yakalandığı kemik kanseri nedeniyle sol bacağı kesilen 51 yaşındaki Efdal Özkartal, çocuk yaştan beri sahip olduğu futbol aşkını, kurduğu kulüpte hem başkanlık hem futbolculuk yaparak sürdürüyor.

Özkartal, 15 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle gördüğü tedavi sürecinde hastalığının vücuduna yayılmaması amacıyla doktorların önerisi üzerine sol bacağının kesilmesine ailesiyle karar verdi.

Çocukken severek oynadığı futbola, en iyi kullandığı sol bacağını kaybetmesi sonucu veda etmek zorunda kalan Özkartal'ın yolu, 20 yıl sonra koltuk değnekleriyle de olsa yeniden yeşil sahalarla kesişti.

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Özel İdare Ampute Futbol Kulübünün başarısı için yıllarca ter döken Özkartal, kurucusu olduğu ve futbol oynadığı Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübünde 2018 yılından itibaren başkanlık yapıyor.

Özkartal, AA muhabirine, çocukluk aşkı olan futbol için halen ter döktüğünü, bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Koltuk değneği yardımıyla futbol oynadığını anlatan Özkartal, şunları kaydetti:

"Kemik kanseri teşhisiyle 15 yaşında bacağım kesildi ve yıllarca hayatımı bu şekilde sürdürdüm. O yaşıma kadar okul takımında ve köy takımında futbol oynadım. Sol ayağım çok iyiydi, hatta arkadaşlarım bensiz futbol oynamazdı. Sol bacağım kesilince bunlar içimde ukde olarak kaldı. Ampute futbol karşıma çıkınca içimdeki ukdeyi yaşama fırsatı doğdu. 2008 yılında ilk kez televizyonda tanıştığım ampute futbolda mücadele etmem için ertesi gün teklif geldi. Ben de böylece kendimi tekrar yeşil sahalarda buldum."

Özkartal, Ampute 1. Lig'de mücadele veren Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nün başarısı için yaklaşık 10 yıldır ter döktüğünü belirterek, aynı zamanda kulüp başkanı olarak da mücadele verdiğini ifade etti.

Hem başkan hem futbolcu

Futbolun her alanında yer aldığını anlatan Özkartal, şöyle konuştu:

"Futbol oynarken aynı zamanda başkan olarak kulübün farklı işleriyle de uğraşıyorum. Sponsor bulma, gelir giderlerin hesaplanması ve federasyonla olan işleri yapıyorum. Üzerime düşen işleri hakkıyla yerine getiriyoruz. Hatta federasyondan veya çalıştığım kurumdan teşekkür geliyor. 'Ben başkanım, antrenmana çıkmayacağım' demiyorum. Niye, çünkü öncü olmam lazım. Yani benim arkadaşlara örnek olmam lazım. Biz istiyoruz ki gençler bulalım. Gençler gelsin, oynasın. Kadromuz kısıtlı olmasa ben yedek oynarım ama oyuncumuz olmadığı için ve futbolu sevdiğim için asıl oynuyorum. Genelde stoper mevkisindeyim. Tabii bu değişebiliyor, ileriye top dağıtıyorum. Futbolu çok seviyorum. Çok zorluklar yaşadım ama evlendim, çocuklarım oldu, işim var. Hayatımı böyle devam ettirdim."

Özkartal, futbolun kendilerine iyi geldiğini vurgulayarak, "Sahaya çıktığımız zaman gerçekten bir rahatlama oluyor. Antrenman gelsin istiyoruz. Burada özgürüz. Bunlar bizim için beyin jimnastiği, beyin antrenmanı da oluyor. Topa vurmak, pas atmak bunlar mutlu eden, motive eden faktörler." dedi.

Kocasinan Belediyesinin kendilerine destek olduğunun altını çizen Özkartal, bu sezonu 4. sırada bitirdikleri ligde Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü olarak gelecek sezon şampiyon olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.