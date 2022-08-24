Kemerburgaz'da köpek mezarı tahrip edildi

KEMERBURGAZ'da yaşayan Büşra Karapınar'ın, 3 ay önce ölen köpeği Civan'ı gömdüğü hayvan barınağı yanındaki mezar tahrip edildi. Karapınar bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyerek, "Benim evladım bugün ikinci kez öldü" dedi.

Büşra Karapınar 2014 yılında sahiplendiği ve 'Civan' adını verdiği köpeğini mayıs ayında hastalık nedeniyle kaybetti. Köpeği Civan'ı Kemerburgaz'da bulunan hayvan barınağı yanındaki ormana gömerek mezar yaptırdı. Civan'ın mezarını dün sabah ziyaret eden Karapınar, üzücü bir manzarayla karşılaştı. Köpeğinin mezarının tahrip edildiğini gören Karapınar şok yaşadı. Kırılan mezar taşı ve mermerlerini toplamaya çalışan Karapınar "Şu an çok şaşkınım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim evladım bugün ikinci kez öldü" dedi.