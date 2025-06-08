Kemer Yolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kemer yolundaki tünel girişinde, sol şeride geçmek isteyen otomobil ile arkasından gelen iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza anı ila ilgili mobese görüntüsünü paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazanın hatalı dönüş ve hız ihlalinden kaynaklandığını açıkladı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Antalya- Kemer kara yolunun, Büyük Çaltıcak'tan sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada, arkadan gelen iki motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Motosikletler devrilirken, üzerindeki 4 kişi yola savruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazada yaralıların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler motosikletlerden birinde bulunan Mustafa K. (20) ve Aden Nisa B.'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) ise yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Trafikte seyreden diğer sürücülerin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza anı mobese görüntüsüne yer verdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Kurban Bayramı'nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaza anı görüntüsünde ise otomobilin sağ şeritten sol tarafa doğru dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen motosikletlerden birinin çarpması, ardından gelen diğer motosikletin ise kazaya karıştığı anlar yer aldı.