Kemer ve Manavgat'ta Orman Yangınlarına Müdahale Edildi

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildi. Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde çıkan yangın ise 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla söndürüldü.