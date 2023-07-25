Kemer ve Manavgat'ta Orman Yangınlarına Müdahale Edildi
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Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildi. Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde çıkan yangın ise 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla söndürüldü.
Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.
Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel