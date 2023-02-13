KEMER HURDACILAR SİTESİ'NDE YANGIN 2 İŞYERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana gelen yangında 2 işyeri kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri 3 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kemer ilçesi Karabucak Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Yangının çıktığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Kemer Orman Şefliği arazözleri ile Kemer Belediyesi su tankerleri hareket etti. Kemer ilçe merkezi haricinde Antalya il merkezinden de itfaiye ekiplerinin istendiği yangına kısa sürede müdahale başladı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise iş yerlerinde yer alan yatak, sandalye, şezlong gibi ikinci el eşyaların bulunduğu noktadan söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık olarak 30 dakika içerisinde yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başladı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ısınmak için ateş yakan çalışanlar ile yangının çıktığı işyeri sahibini ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.(DHA)