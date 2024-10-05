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Kemer'deki Paris 2 Batığı için Yeni Şamandıra ve Tonoz Yenileme Çalışmaları

Kemer'deki Paris 2 Batığı için Yeni Şamandıra ve Tonoz Yenileme Çalışmaları
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Dünyanın en iyi 100 dalış noktasından biri olarak kabul edilen Kemer açıklarındaki Paris 2 batığında, kaymakamlık tarafından başlatılan yenileme çalışmaları sonucunda eski şamandıra değiştirilip yeni tonozlar suya indirildi. Bu çalışma ile dalış okullarının ve turistlerin kullanımı kolaylaştırıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında 33 metre derinlikte bulunan, dünyanın en iyi 100 dalış noktasından biri olan 'Paris 2' batığı, bidon şamandıradan kurtarıldı. Kaymakamlığın yaptığı çalışma kapsamında batığın bulunduğu noktayı gösteren yeni şamandıra suya indirildi. Daha önce iple gemiye bağlı olan şamandıra, bu kez dibe indirilen iki farklı tonoza bağlandı. Şamandıranın yenilendiği çalışma ile batık da iplerden kurtarıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından Kemer açığında 13 Aralık 1917 tarihinde batırılan 50 metre boy, 8 metre enindeki ve 551 grostonluk Fransızlara ait 'Paris 2' savaş gemisi, 1995 yılında yapılan aramalarda 33 metre derinlikte keşfedildi. Bu tarihten sonra dalgıçların ve su altı fotoğrafçılarının ilgi odağı olan Paris 2 batığı, dünyanın en önemli 100 dalış noktasından biri haline geldi. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancının dalış yaptığı Paris 2 batığının yerini gösteren bidonların oluşturduğu çirkin görüntü, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz önderliğinde, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarla ortadan kaldırıldı.

5 TONLUK 2 AYRI TONOZ İNDİRİLDİ

Yeni şamandıranın denizle buluşturulması etkinliğine Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Savcısı Aytekin Tetik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Haydar Göktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Liman Başkanı Mustafa Halli, G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç ve yerel tarihçi Ramazan Kar ile Kemer'deki dalış okulları katıldı. İlk olarak şamandırayı bağlamak için suya 5 tonluk 2 ayrı tonoz (kalıcı bağlanma için ağırlık) indirildi. Eski bidon şamandıranın bağlı olduğu ipler de geminin zarar görmemesi için çözüldü. Üzerinde 'Paris II' ve 'Kemer' logosunun bulunduğu yeni turuncu renkli şamandıra, Sahil Güvenlik TCSG 33 Botu'ndan protokol üyeleri eşliğinde suya indirildi. Alanda hazır bulunan dalgıçlar bir ucunu batığın bulunduğu alanın yakınında dibe indirilen tonozlara, diğer ucunu da şamandıraya bağlayıp sabitledi. Eski bidon şamandıra ise sökülerek sudan çıkarıldı.

'AKDENİZ'İN ÇANAKKALE'Sİ'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Dünyada en iyi 100 dalış noktasından biri olan Paris 2 batığının hem kültürel zenginliğinin korunması hem de bölgemizdeki deniz turizminin en önemli paydaşlarından olan dalış okullarımızın talebi doğrultusunda, Paris 2 batığına dalış yapan okullarımızın kullanabilmesi adına, 5 tonluk iki tonoz ve bir şamandıra yenileme programı yaptık. Malumunuz, 1917 Birinci Dünya Savaşı sıralarında bu bölgede Fransızlar tarafından savaş gemisi olarak Paris 2'nin görev aldığını biliyoruz ve bu mücadele esnasında da bölgemizde savunma komutanlığını yürüten Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutanlığındaki ve onun askerleri aracılığıyla bu geminin batırıldığı bilgisi var. Bizler bölgemizde 'Akdeniz'in Çanakkale'si' olarak adlandırdığımız bu alanın hem tarihsel sorumluluğunu, korunma sorumluluğunu hem de bölgemizdeki turizmin çeşitlendirilmesi anlamında, tarihsel turizmi canlandırma anlamında bunu kendi adımıza bir sorumluluk olarak atfederek bu çalışmayı yapmak istedik. Çünkü ciddi manada turizm açısından önemli bir nokta, bir sürü vatandaşımızın ve turistin bu alana dalış yapmak için geldiğini biliyoruz. Buradaki sadece batırılmış bir gemi olarak değil, tarihsel anlamı ve bu tarihsel anlamı bilen insanların bunu bizzat yaşamak için dalış yaptıklarını öğrendik. Bizler de hem dalış okullarımız hem Liman Başkanlığımız hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla bu organizasyonu yapmak istedik. Bunun ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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