Kemer'deki Orman Yangınında Yeniden Alevler Yükseldi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5'inci güne giren orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde insansız hava aracından ısı tespit edilmeyen yangın bölgesinde sabah saatlerinde iki farklı noktada yeniden alevler yükseldi.

Göynük Değirmendere mahallesinde 24 Temmuz saat 21.08'de başlayan ve günlerdir süren orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının sıkıştırıldığı vadiye hava araçlarıyla gece boyunca müdahale edildi. Sabaha karşı insansız hava aracıyla taranan 400 hektarlık alanda ısı tespit edilmezken günün aydınlanmasıyla birlikte vadinin üst bölgesindeki zirvede iki noktada yangın tespiti yapıldı.

Hava araçları tespit edilen noktalara müdahale ediyor. Bugün itibariyla hava aracı sayısı da azaltıldı. Saat 08.00 itibarıyla 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmezken nem oranının saat 08.00 itibariyla yüzde 70'i görmesi nedeniyle daha etkili müdahale yapılacağı bekleniyor.

Öte yandan yangının başladığı günden bu yana hava araçları 2 bine yakın sorti ile 8 bin tona yakın su taşıyarak alevlere müdahale etti. (DHA)