Kemer'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3. gününde devam eden orman yangınına havadan müdahale sürüyor. Hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesiyle yangına müdahale zorlaşıyor. Yangında 180 hektar alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3'üncü gününde devam eden yangına havadan müdahale sürüyor. İlçede 1 saat içinde hava sıcaklığı 7 derece artarken nem oranı da düştü.

Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesinde 24 Temmuz saat 21.00'de başlayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Helikopter ve yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale ettiği yangın, ormanla vadi arasına sıkıştırıldı. Rüzgarın hızını kestiği ve nem oranının yükseldiği saatlerde daha etkili olan havadan müdahaleye, kara ekipleri de çevrede önlem alarak destek veriyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 SAATTE 7 DERECE ARTTI

Yangının üçüncü gününde havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve yangın söndürme uçakları, sabaha kadar yangına müdahale eden gece görüş sistemine sahip helikopterlerden görevi devraldı. Gece boyunca ilçenin genelinde hakim olan yoğun duman sabah saatlerinde dağıldı. Gece görüş sistemine sahip 5 helikopter dün akşam saatlerinde başladıkları mesailerini sabaha kadar sürdürdü.

Ekiplerin işini zorlaştıran hava şartlarından biri de sıcaklık. Sıcaklık sabah 08.00'de 28 derece ölçülürken 09.00'da 35 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 26'dan 17'ye düştü. İlçe genelinde hava sıcaklığının bugün 40 dereceyi bulması bekleniyor. Yangında 180 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kemer'de devam eden orman yangınını kontrol altına almaya ve söndürmeye yönelik çalışmaların durmaksızın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, söndürme çalışmalarında 10 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, yaklaşık 600'e yakın orman personeliyle, AFAD ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının makine ve ekipmanlarıyla yangına müdahalenin devam ettiğini açıklandı.