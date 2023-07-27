Kemer'deki Orman Yangını 4. Gününde Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması çalışmaları zorlaştırıyor. Yangın, yaklaşık 200 hektar alanı etkiledi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Kemer ilçesine bağlı Göynük mahallesinde pazartesi günü saat 21.08'de başlayan orman yangını, 4'üncü gününde devam ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları gerçekleştirilen yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Hava karardığında gece görüşlü helikopterle yapılan söndürme çalışmaları, gün aydınlanmasıyla diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti. Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu. YANGIN İHA İLE TAKİP EDİLİYOR Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı. Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi, söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu amacıyla insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor. ORMAN YOLUNUN AZLIĞI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışmalarını gerçekleştiren personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor.