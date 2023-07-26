Kemer'de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle ilçenin semalarında yoğun duman oluştu. Turistik faaliyetler ise devam etti.

Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (6)

Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahaleyle devam ediyor. Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki orman yangını nedeniyle ilçenin kuzey doğu yönündeki tepeden yükselen alevler Kemer semalarında yoğun duman oluşturdu. Yangının 45'inci saatinde Kemer-Antalya karayolu yakınındaki alevleri söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde turistik faaliyetler devam etti.

Hava sıcaklığının saat 18.08'de 38.4 derece, nemin yüzde 14 olduğu kentte tatilciler denize girip sahilde vakit geçirdi. Rüzgarın güney doğu yönünden saatte 14 kilometre estiği ilçede saat 18.08'de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sahilde tatilciler denize girerken, hava araçlarının uzak mesafede su alıp, alevlere taşıdığı anlar dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Masmavi denizi, yemşeyil ormanlarıyla turizm cenneti olarak adlandırılan Kemer'in gökyüzünde oluşan kızıl renk yürek burktu. (DHA)