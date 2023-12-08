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Kemer'de yapılan operasyonlarda aranan 14 kişi yakalandı

8 Aralık 2023 11:50 Son Güncelleme: 11:52 Abone Ol

Antalya'nın Kemer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün 10 günde yaptığı operasyonlarda aranan 14 kişi yakalandı. Operasyonlarda hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, hırsızlık, tehdit, basit yaralama, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlardan aranması bulunan 14 kişi gözaltına alındı.