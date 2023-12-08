Kemer'de yapılan operasyonlarda aranan 14 kişi yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün 10 günde yaptığı operasyonlarda aranan 14 kişi yakalandı. Operasyonlarda hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, hırsızlık, tehdit, basit yaralama, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlardan aranması bulunan 14 kişi gözaltına alındı.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün 10 günde yaptığı operasyonlarda aranan 14 kişi yakalandı.
Kemer'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla son 10 gün içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk alanında yaptığı operasyonlarda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, hırsızlık, tehdit, basit yaralama, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlardan aranması bulunan 14 kişi yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklanarak cezaevinde teslim edildi. (DHA)