KEMER'DE YAĞMUR DUASI YAPILDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Kemer'de son yılların en kurak kışı yaşanırken, Kuzdere Mahallesi'nde vatandaşlar Kuzdere Muhtarı Serkan Günay ile birlikte cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacağını belirterek, kaymakam ve belediye başkanı ile bölgede bulunan vatandaşları yağmur duasına davet etti. Kuzdere merkez mezarlığının üstünde bulunan Hakim Tepe isimli alanda yapılan duaya Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, bazı STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yağmur duası öncesi deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Ardından Müftü Recep Balaban tarafından yağmur duası yaptırıldı.

Kaymakam Hüseyin Çam, "Bugün cuma namazına müteakip yağmur duasına çıktık. Öncelikle organizasyonlarından dolayı hem muhtarlığımıza hem de Kuzdereli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ülke ve millet olarak zor durumdan geçiyoruz. Öncelikle afet yani deprem felaketi ve özellikle son dönemlerin en kurak dönemini yaşıyoruz. Bugün burada dua ettik, Rabbim yağmur versin. Gönüllerimize yağmur versin, toprağımıza yağmur versin. Gönüllerimize ferahlık versin. Bu zor günleri el birliği içerisinde dua içerisinde inşallah aşalım. Nizamız duamız budur. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Bu vesileyle emek veren herkese Kuzdere Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle hem acı olaylar yaşatmasın hem de kuraklığı ile imtihan etmesin inşallah. Afet olmadan güzellikler içerisinde inşallah yağmurumuzu verir" dedi.

Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, "Öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun. Bizler de Kemer bölgesi olarak kurak bir kış geçiriyoruz. Kemer bölgesi olarak bu kış yağmurlara çok ihtiyacımız var. Bugün Kuzdere halkımızla istişareli olarak yağmur duası yapma kararı aldık. Bugün cuma namazını kıldıktan sonra öncelikle depremzede kardeşlerimize dualar ederek sonra da yağmur duasıyla beraber programımızı sonlandırdık. Rabbim ülkemize, dünyaya bir daha böyle felaketler yaşamasın, bizi kıtlıkla sınamasın. Gelen halkımızın ayaklarına sağlık. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah" diye konuştu. (DHA)