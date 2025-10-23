Haberler

Kemer'de Turist Kadın Ayağını Kırdı, Kurtarma Ekipleri Müdahale Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaparken ayağı kırılan Polonya uyruklu turist Monika Anna Staszczuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın turiste ilk müdahaleyi yaptı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda ayağı kırılarak mahsur kalan Polonya uyruklu Monika Anna Staszczuk (53) isimli turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemer İlçesi Kiriş Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan Staszczuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine beraber olay yerine emniyet, AFAD, UMKE, sağlık ve KEMKUT ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekibi, kısa sürede Monika Anna Staszczuk'u mahsur kaldığı yerde buldu. Ekipler, ayağını kıran Polonyalı turisti sedyeye alarak sağlık ekibinin bulunduğu yere kadar götürdü. Sağlık ekibi tarafından da ilk müdahalesi yapılan Staszczuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.