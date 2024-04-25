Kemer'de suç örgütü lideri tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, suç işlemek için örgüt kurma suçundan aranan bir zanlı jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukur Operasyonu kapsamında birden fazla kişiyle suç işlemek için örgüt kurma suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda firari Ş.T. jandarma tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. tutuklandı.