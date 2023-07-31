Kemer'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin iş yerinde sahte içki satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 120 litre sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi U.K. gözaltına alındı.