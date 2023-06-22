Kemer'de Sahte İçki Operasyonu: 722 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin müşterilerine sahte alkol sunduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 722 litre sahte alkol, 435 şişe sahte bandrollü içki ve doluma hazır 22 boş alkol şişesi ele geçirildi. İş yeri sahibi U.K hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otelin müşterilerine sahte alkol sunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, 722 litre sahte alkol, 435 şişe sahte bandrollü içki ve doluma hazır 22 boş alkol şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi U.K hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel