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Kemer'de Piknik Ateşi Orman Yangınına Neden Oldu

Kemer'de Piknik Ateşi Orman Yangınına Neden Oldu
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Antalya'nın Kemer ilçesinde piknikçilerin söndürmediği kamp ateşinden çıktığı düşünülen orman yangını, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın, yaklaşık 1,5 dönüm alanı etkiledi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde piknikçilerin söndürmediği kamp ateşinden çıktığı düşünülen orman yangını 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kemer'e bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Tavukkıran mevkisindeki ormanda saat 20.30 sularında yangın çıktı. Milli Park sahasında bulunan alandaki yangına Kemer Orman İşletme Şefliği ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, ASAT ekipleri arazöz ve iş makineleriyle, Kemer Belediyesi, KEMKUT ve orman yangını gönüllülerinin destekleriyle yangın söndürme çalışmaları sürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangın alanında ve yollarda güvenlik önemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren yangına yol üzerinde konuşlandırılan arazözlerden hortumlar çekilerek müdahalede bulunuldu. Saat 22.30 sularında kontrol altına alınan yangının 1,5 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi. Yangının piknikçilerin söndürmediği kamp ateşinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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