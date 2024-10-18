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Kemer'de Otelde Yangın, Tatilciler Tahliye Edildi

Kemer'de Otelde Yangın, Tatilciler Tahliye Edildi
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde çıkan yangında tatilciler tahliye edildi. Yangın, çatıda başladı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edildi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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