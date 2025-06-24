Kemer'de Otel Trafosunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı mevkisinde bir otelin trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına Kemer Belediyesi Park Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.