Kemer'de Orman Yangını: Hastane ve Yerleşim Yerleri Tahliye Edildi

Kemer'de çıkan orman yangınında Kemer Devlet Hastanesi ve çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer'de akşam saatlerinde çıkan orman yangını hızla büyüdü. Çok sayıda ekip söndürme çalışmalarına katılırken, Kemer Devlet Hastanesi ile çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca'dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

KEMER DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYORYangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinin yanı sıra Kemer Devlet Hastanesi'nin de tamamen tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler tahliye çalışmaları için harekete geçti. Yangın yerine yakın noktada bulunan bir akaryakıt istasyonunun etrafında da ekipler önlem aldı. Telsizden çok sayıya insan gücüne ihtiyaç olduğu çağrısı yapıldı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.