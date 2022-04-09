KEMER'DE ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük mahallesinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynük Kanyonu girişindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı. Yanan alana engebeli arazi nedeniyle araç ulaşamadı. Arazözlerden hortumları birleştiren ekipler, alanı söndürme çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.